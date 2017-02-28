Пашков: хотелось бы, чтобы имя Владимира Петрова было увековечено

Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил соболезнования в связи со смертью легендарного хоккеиста Владимира Петрова. Двукратный олимпийский чемпион скончался сегодня в возрасте 69 лет.
«Мы познакомились ещё в команде «Крылья Советов», когда ему было лет 16-17. Потом выступали в ЦСКА, сборной и впоследствии встречались в разных ситуациях. Владимир Петров — выдающаяся фигура в мировом хоккее, игрок великого звена. Это была лучшая тройка в нашем хоккее. Титулы его известны. Он был известен во всей нашей стране, потому что хоккеистов всегда любили и уважали.
Как человек Владимир на протяжении всей своей жизни отличался ответственностью. Чем бы он ни занимался — общественной деятельностью, хоккеем, — он всегда отстаивал свою точку зрения, принимал справедливые и полезные решения для команд, в которых играл. Он пользовался всегда большим уважением товарищей и друзей. До последних дней Петров был президентом клуба «Золотая шайба», основанного Анатолием Тарасовым. Играл большую роль в возрождении великого клуба ЦСКА, будучи членом попечительского совета.
В жизни Владимир был простым, честным и добросовестным человеком. Человеком, который не смог сделать всего, что мог бы, на пользу нашему спорту. Память о нём сохранится навсегда. Хотелось бы, чтобы его имя было каким-то образом увековечено», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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