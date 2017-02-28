Третьяк: у Петрова был упрямый характер, который помог стать великим хоккеистом

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова.
«Легендарный хоккеист, шикарный центральный нападающий, все помнят его за твёрдость характера. Запомнился по матчам с канадскими профессионалами. Играл в тройке с Харламовым и Михайловым, это звено было лидером в ЦСКА и сборной СССР, его заслуга там была огромной, так как он был центральным нападающим и ему нужно было играть и в атаке, и в обороне.
У него был своеобразный характер, очень упрямый, который помог ему стать великим хоккеистом. Последние годы работал в «Золотой шайбе», посвятил жизнь хоккею, объединял самых маленьких наших хоккеистов. Соболезнуем родным и близким», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
>>> Похороны двукратного олимпийского чемпиона Петрова состоятся 2 марта.