Быков: тройка Петрова влюбила в хоккей целое поколение, в том числе и меня

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков выразил соболезнования в связи со смертью легендарного хоккеиста Владимира Петрова. Двукратный олимпийский чемпион скончался сегодня в возрасте 69 лет.
«Такие игроки, как Владимир Петров, оставляют неизгладимый след в истории и развитии нашего хоккея. Благодаря таким игрокам, как он, как его партнёры по тройке Борис Михайлов и Валерий Харламов, целое поколение влюбилось в хоккей. Я один из тех, кто благодаря ним пришёл в хоккей.
Так случилось, что в мой первый матч в ВХЛ в 1981 году с ЦСКА меня Геннадий Фёдорович Цыгуров поставил против тройки Владимира Петрова и показал, чтобы я катался возле него, и когда Петров получал пас, мне нужно было быть рядом. Тот матч нам удалось выиграть, но в концовке было достаточно моментов, после которых я понял, что так против них играть не надо. Придя в ЦСКА, я познакомился с Владимиром Петровым и почувствовал человеческую поддержку и желание помочь молодым игрокам.
Потом, будучи игроком сборной, я принимал участие в нескольких чемпионатах мира, где Петров уже был начальник в управлении хоккея. Много слов здесь сказать очень сложно. Когда человек уходит, все воспоминания накладываются на боль, огорчение, непонимание, несогласие. Но память о страсти человека, который всю жизнь отдавал спорту, о настоящем «армейце» — она останется в сердце», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
>>> Ушёл к Харламову. Умер великий Владимир Петров