А. Картаев: жалобы игроков «Барыса» на провокации «Трактора» — это смешно

Знаменитый советский тренер, бывший главный тренер «Трактора»высказался о событиях в серии плей-офф между челябинцами и «Барысом» (2-1 в пользу команды из Астаны).«Челябинск удачно провёл заключительные игры «регулярки» с «Магниткой». Видно было, что у команды всё хорошо и в обороне, и в атаке. Похоже, уверенность переросла в самоуверенность. Мы почему-то заранее решили, что пройдём «Барыс» на одном коньке. И в первом матче соперник наказал нас за недонастрой. Во второй встрече уже Астана расслабилась – за что и поплатилась. Третья игра получилась упорной, жёсткой, хоккеисты выжигали лёд. «Трактор» неплохо смотрелся в обороне, но атака была слишком беззубой. Плюс феноменально сыграл капитан соперников Доус. В целом-то мы не хуже «Барыса», просто у нас пока не работает большинство. Наладим его и начнём побеждать.Жалобы астанинских хоккеистов на провокации – это смешно. Обе команды рубятся, играют кость в кость. Да, Денисов раскалывает соперников, но он так действовал и в «регулярке». Силовые приёмы — его хлеб. Денисов играет жёстко, Кольцов – технично. У каждого хоккеиста свой стиль. Игроки борются, уступать никто не хочет. Без жёсткости, скорости, точности в передачах и бросках победы не будет», — цитирует Картаева официальный сайт челябинского клуба.