Майоров: Петров был выдающимся центрфорвардом и незаурядным организатором

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент ФХР Борис Майоров выразил соболезнования в связи со смертью легендарного хоккеиста Владимира Петрова. Двукратный олимпийский чемпион скончался сегодня в возрасте 69 лет.
«Безусловно, Владимир Петров был одним из наших выдающихся хоккеистов-центрфорвардов. В истории отечественного хоккея было много ярких центральных нападающих — Гурышев, Шувалов, Старшинов. Но Петров был игроком без серьёзных недостатков, он в себе сочетал всё, что нужно иметь хоккеисту своего амплуа: хорошую обводку, умение играть с партнёрами, великолепно выглядел в единоборствах.
По окончании карьеры Петров проявил себя незаурядным организатором, был президентом ФХР, а последние годы возглавлял нашу «Золотую шайбу». Вечная ему память. В первый раз слышу, что главный трофей чемпионата ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова. Конечно, надо каким-то образом увековечить его память», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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