Николишин: за что давать Захарчуку 5+20? Соперник уже после ударился

Известный хоккеист и тренерпрокомментировал силовой приём защитника «Ак Барса» Степана Захарчука, который нанёс травму игроку «Салавата» Антону Лазареву.«Захарчук шёл бить Лазарева, но это хоккей, такое бывает. Единственное но – он мог сыграть по-другому. Он получил всего две минуты? За что давать здесь 5+20? Травма уже постфактум случилась, толкнул – соперник ударился, получил травму. Сыграла роль разница в габаритах – крупный игрок идет целенаправленно бить плечом. Он мог сыграть иначе, но Захарчук – жёсткий защитник, в этом случае он посчитал, что нужно ударить. Но плей-офф – это своего рода война, надо терпеть, игрок должен уметь держать удар.Захарчуку дали штраф за неправильную атаку, скорее всего, из-за того, что он сделал несколько шагов и подпрыгнул. Ничего сверхъестественного в этом силовом приёме не вижу – да, жёстко, на грани фола, но не более того», — цитирует Николишина «БИЗНЕС-Online».