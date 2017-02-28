Генменеджер «Ванкувера»: в лице Далена мы получили молодого и забивного игрока

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс»высказался об обмене нападающего Алекса Берроуза на форварда «Оттавы Сенаторз» Джонатана Далена.«Многие интересовались Берроузом. Они хотели знать, готов ли он отказаться от пункта в его контракте о невозможности обмена. Я говорил с ним неделю назад, и он просил держать его в курсе того, какие клубы проявляют к нему интерес. Я сообщал ему об этом через агента. Сегодня утром он принял решение, что готов отказаться от пункта в контракте и перейти в «Оттаву».День получился тяжёлым. Алекс Берроуз в течение долгого времени был душой и сердцем команды. Он отдавал ей всего себя. Он помогал молодым ребятам. Однако с учётом нашего нынешнего положения, мы посчитали необходимым пойти на сделку. Мы получили хорошего молодого хоккеиста в лице Джонатана Далена и очень этому рады.Мы следили за ним. Он забивной хоккеист, хорошо играет под воротами, у него твердая рука, голевое чутье. И он готов бороться за то, чтобы занять место на пятачке. На молодёжном чемпионате мира 2017 года в составе сборной Швеции он забросил семь шайб. Мы наблюдали за ним там и посчитали, что он исправил те моменты в своей игре, которые нас беспокоили. Я полагаю, что это справедливая сделка для обеих команд», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.