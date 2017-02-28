Шарп: разговоры на тему обменов не приносят никакой пользы игрокам

Нападающий «Даллас Старз»подчеркнул, что не думает о возможном обмене.«Было время, когда такие вещи влияли на моё настроение и на мою игру. Я понял, что разговоры на эту тему не приносят никакой пользы игрокам. Сложно понять, что из этого правда, а что ложь. Надо просто играть в хоккей.У нас потрясающая работа. А период перед дедлайном один из негативных сопутствующих моментов, потому что он влияет на семью, а не на хоккей. Я играл в «Чикаго» и понял, что есть немало вещей, которые помогут тебе отвлечься от таких мыслей», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.