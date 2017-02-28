Касатонов: Петров – величайший мастер и непрогибаемый человек

Двукратный олимпийский чемпион, президент СРК «Парк легенд»выразил соболезнования семье умершего на 70-м году жизни Владимира Петрова.«Хотелось бы выразить слова соболезнования родным и близким. Для меня Владимир Владимирович был наставником, партнёром на площадке и за её пределами. Человек со своей точкой зрения, всегда до последнего её отстаивал, непрогибаемый. «Армеец» до мозга костей, он всегда много делал для клуба. Как игрок был величайшим мастером, всегда владел ситуацией и читал игру, к тому же обладал сумасшедшим броском. Сильнейший центральный нападающий в СССР», — сказал Касатонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.