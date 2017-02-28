Жюльен: «Монреаль» продемонстрировал сильный характер

Главный тренер «Монреаль Канадиенс»прокомментировал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Это два важных очка для нас. Нам понадобилось два периода, чтобы включиться в работу, но мы многого добились в заключительном периоде. Мы продемонстрировали сильный характер. Когда соперник повёл 2:0 в начале третьего периода, проще всего было сдаться, но вместо этого мы сразу отыграли один гол.Полагаю, что парням в последнее время было трудно, но сегодня была очень важная волевая победа», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.