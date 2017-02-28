Гуськов: в плей-офф поднять планку тяжелее, но Киселевич с этим справляется

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов выделил сильные и слабые стороны в игре ЦСКА в серии первого раунда плей-офф против «Йокерита», а также отметил Богдана Киселевича, который на данный момент является лучшим бомбардиром команды в кубковых матчах.
«Конечно, такая рабочая победа пойдёт «армейцам» на пользу. Во всех играх этой серии москвичи показали характер и то, что они умеют действовать в ситуациях, когда один гол решает всё. Это конёк ЦСКА, они хорошо проводят игры на грани риска. Все эти матчи остались за ЦСКА. Можно говорить о том, что у команды есть дисциплина, характер и самоотдача. Если ещё добавить к этому то, что они забивали нужные голы, то мы получим необходимый результат.
Если бы ЦСКА забивал ещё и в большинстве, то они прошли бы «Йокерит» вообще без каких-либо проблем. В этом компоненте им надо прибавлять. Мы видим, что после нереализованных попыток разыграть численное преимущество команде чуть больше усилий приходится прилагать. Если «армейцы» в этом плане прибавят, то они будут намного сильнее.
Учитывая результативность Киселевича и то, что он играет в ЦСКА, а эта команда в большей степени играет в агрессивный и оборонительный хоккей, можно отметить этого защитника. Он и по ходу регулярного чемпионата был лидером красно-синих, а здесь он поднимает планку. В плей-офф это сделать намного тяжелее, но Киселевич с этим справляется. Он показывает себя защитником, на которого можно положиться как в «регулярке», так и в плей-офф.
Принципиально ли для ЦСКА, с кем играть в следующем раунде? Команде, которая ставит перед собой наивысшие задачи, как то завоевание кубка Гагарина, без разницы, с кем и на какой стадии встречаться. В любом случае тебе придётся встречаться с сильным соперником. Может быть, лучше сыграть с ним сразу и показать всю свою мощь, чем откладывать всё на потом и ждать более лёгкого соперника, но таковые уже в отпуске. Считаю, что ЦСКА не выбирал соперника, и у них очень хорошие ресурсы, чтобы проходить дальше», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
>>> ЦСКА и СКА прошли первый раунд плей-офф