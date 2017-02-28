Канарейкин: «Авангард» пытался играть в зоне атаки, но «Адмирал» выдавливал нас

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3 ОТ) в четвёртом матче серии розыгрыша Кубка Гагарина.«Обе команды были достойны победы. Сегодня победил „Адмирал“. Я не думаю, что мы играли с большим процентом брака. Мы пытались зацепиться на маленькой площадке, проводить время в зоне атаки. Но соперник выдавливал нас оттуда. Мне первый период понравился. Если взять предыдущую игру, то „Адмирал“ активнее начал и заставил нас начинать из глубины. Сегодня же мы сыграли лучше. Вся игра была равная и шла до заброшенной шайбы», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.