Андриевский: искр, что были в Омске, от серии с «Авангардом» ждать не стоит

Главный тренер «Адмирала»прокомментировал победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в четвёртом матче серии розыгрыша Кубка Гагарина.«Мы рады, что сравняли счёт в серии. Всё самое интересное впереди. Состояние Макаренко, Саюстова, Горшкова? Все в команде, все готовятся к следующей игре. Добавит ли эмоций то, что «Адмирал» сравнял счёт в серии с 0-2? Искры летели в первой игре. Сейчас эмоции улеглись. Они будут и у той, и у другой команды, но тех искр, что были в Омске, ждать не стоит», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.