Боченски не сыграет и в 4-м матче серии «Трактор» — «Барыс»

Обнародованы составы «Барыса» и «Трактора» на четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина. Казахстанская команда ведёт в серии 2-1.
«Барыс»:
Карлссон (Пелино);
Даллмэн (А) — Семенов, Доус (К) — Бойд — Пушкарев;
Баркер — Шалапов, Старченко (А) — Сен-Пьер — Шиннимин;
Липин — Савченко, Маркелов — Тривино — Панюков;
Гурков — Трясунов, Иванов — Кучин — Худяков.
«Трактор»:
Францоуз (Демченко);
Кольцов – Денисов (А), Кручинин – Щехура – Якуценя;
Шинин (К) – Бородкин, Шаров – Пестунов (А) – Пеньковский;
Алексей Петров – Жульдиков, Тридчиков – Новотны – Рой;
Мамаев – Климонтов, Черников – Юрий Петров – Кравцов.