Маккензи: «Вашингтон» в борьбе за Шаттенкирка опередил «Питтсбург» и «Рейнджерс»

Инсайдер TSN Боб Маккензи прокомментировал переход в «Вашингтон Кэпиталз» в результате обмена защитника «Сент-Луис Блюз» Кевина Шаттенкирка.«Вашинтон» решил, что стоит рискнуть и отдать право выбора в первом раунде драфта, учитывая, что они там будут выбирать явно в числе последних. Шаттенкирк – атакующий защитник, который может рулить большинством. Теперь у «Вашингтона» хорошая глубина в обороне. «Кэпиталз» просто хотят получить как можно больше шансов на победу.Кроме того, «Вашингтон» в борьбе за Шаттенкирка опередил такие команды, как «Рейнджерс», «Питтсбург», возможно, «Бостон» и другие, которые не готовы были отдавать так много за этого игрока. Похожая история случилась с «Миннесотой», которая опередила другие команды в борьбе за Ганзала.«Кэпиталз» и «Уайлд» – лидеры в своих конференциях. Это похоже на гонку вооружений, и эти команды вовсю в ней участвуют", – отметил Маккензи.