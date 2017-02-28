«СЮ» и «Ак Барс» назвали составы на 4-й матч серии, вместо Лазарева Нестеров

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» назвали составы на четвёртый матч серии первого раунда плей-офф. Травмированного Антона Лазарева в составе уфимской команды заменит Александр Нестеров. Вместо Максима Гончарова, получившего дисквалификацию, сыграет Константин Корнеев.
«Салават Юлаев»:
Сведерг (Гаврилов);
Логинов — Леписте, Капризов — Михаил Воробьев — Умарк;
Денис Бодров — Арзамасцев, Лисин — Евгений Бодров — паршин;
Куляш — Гареев, Григоренко — Коротков — Нестеров;
Корнеев, Хрипунов — Мертл — Мальцев;
Котляревский.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галипов);
Захарчук — Мусин, Секач — Ткачев — Азеведо;
Йордан — Охтамаа, Архипов — Свитов — Токранов;
Батыршин — Яруллин, Глинкин — Попов — Глухов;
Сидоров, Варнаков — Малыхин — Лукоянов;
Лазарев.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча