Одуя: обмен? Я не могу контролировать руководство

Защитник «Даллас Старз»порассуждал на тему своего возможного обмена.«Я не могу контролировать руководство, диктовать им, какие решения принимать. Поэтому я не собираюсь переживать по этому поводу. Не буду отрицать, что знаю, что происходит в лиге, как она функционирует. Но я готов к любому развитию событий.Не рассчитывал, что сразу же заиграю на 100%. Хочу каждый день выжимать из себя максимум и делать шаг вперёд. Я думаю только об этом – как принести пользу моим партнёрам», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.