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Одуя: обмен? Я не могу контролировать руководство

28 февраля 2017, вторник. 17:04. Хоккей
Защитник «Даллас Старз» Джонни Одуйя порассуждал на тему своего возможного обмена.

«Я не могу контролировать руководство, диктовать им, какие решения принимать. Поэтому я не собираюсь переживать по этому поводу. Не буду отрицать, что знаю, что происходит в лиге, как она функционирует. Но я готов к любому развитию событий.

Не рассчитывал, что сразу же заиграю на 100%. Хочу каждый день выжимать из себя максимум и делать шаг вперёд. Я думаю только об этом – как принести пользу моим партнёрам», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Даллас Старз
Новости. Хоккей
28 февраля 2017, вторник
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