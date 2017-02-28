Форвард «Торпедо» Даугавиньш пропустит остаток серии с «Динамо» из-за перелома

Нападающий «Торпедо»получил перелом руки и не сыграет в оставшихся матчах серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо».«У Даугавиньша сломана рука. О сроках восстановления говорить рано, обследования ещё не закончены. В оставшихся матчах с московским „Динамо“ он точно не сыграет», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе нижегородского клуба.Даугавиньш получил травму в четвёртом матче серии против «Динамо» (2:3 ОТ, 1-3 в серии) после попадания шайбы в руку и не смог доиграть встречу.