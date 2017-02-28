«Чикаго» согласовал условия новых однолетних контрактов с Розсивалом и Туту

«Чикаго Блэкхоукс» согласовал условия новых однолетних контрактов с защитникоми нападающим. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.38-летний Розсивал принял участие в 51 матче, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности "-2". Он проводит пятый сезон за «Чикаго», набрав в общей сложности 48 (4+44) результативных баллов в 201 играх, а также дважды завоевал с командой Кубок Стэнли.34-летний Туту сыграл 36 матчей в своём первом сезоне за «ястребов», не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за «Нэшвилл Предаторз», «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В 709 играх на его счету 158 (63+95) очков.