Захаркин: всегда есть место подвигу, «Салават» попробует сотворить чудо

Главный тренер «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение от «Ак Барса» в четвёртом матче первого раунда плей-офф (1:2, 1-3 в серии).«Мне показалось, что у игроков «Ак Барса» сегодня было чуть больше сил или они играли организованнее, чем мы. Мы не могли добраться до ворот. Нам бы хотелось почаще бросать, но не получилось. Получилось то, что мы пропустили опять за несколько секунд до конца. Попробуем сотворить чудо.Почему команда уже не первый раз пропускает на последних секундах? Это невнимательность отдельных игроков. Всегда ведь, когда гол забивается, кто-то виноват. Мы посмотрели на видео и разобрались, а в игре там эмоции. Каким-то образом шайба оказалось у Азеведу. Так бывает.При такой системе обороны «Ак Барса» у нас получалось лучше в предыдущем матче. Я думаю, что ребята отдали много эмоций, сил и, видимо, до конца не восстановились, поэтому сегодня они были вяленькие, не доводили шайбу до ворот, было мало позиционных атак. Я думаю, причина маленького количества бросков по воротам в этом.Мы будем, безусловно, стараться, биться, но просто у нас неоднородные линии. Совершенно ясно, что по ровности линий «Ак Барс» сильнее, чем мы. Мы делаем всё, что мы можем, но мы катаемся на одних и тех же, но насколько сил хватит, я не знаю. В то же время я знаю, что всегда есть место подвигу, дополнительному стимулу. Он заключается в том, что мы можем закончить серию в следующем матче. Я думаю, что этот эмоциональный всплеск позволит найти резервы внутри себя», — цитирует Захаркина пресс-служба клуба.