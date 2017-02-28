Андерсен, Коукал, Губин, Моня, Щитов и другие хоккеисты покидают «Автомобилист»

Как стало известно «Чемпионату», ряды екатеринбургского клуба «Автомобилист» покидает целый ряд хоккеистов. В числе тех, с кем принято решение прекратить сотрудничество, вратарь, защитники, а также нападающиеКонтракты Лисутина, Андерсена, Щитова, Волкова, Губина, Коукала, Мони и Романова были рассчитаны до 30 апреля 2017 года. Соглашение с защитником Валерием Васильевым, чей контракт действовал до 30 апреля 2018 года, будет расторгнуто.