Андерсен, Коукал, Губин, Моня, Щитов и другие хоккеисты покидают «Автомобилист»

Как стало известно «Чемпионату», ряды екатеринбургского клуба «Автомобилист» покидает целый ряд хоккеистов. В числе тех, с кем принято решение прекратить сотрудничество, вратарь Иван Лисутин, защитники Никлас Андерсен, Никита Щитов и Валерий Васильев, а также нападающие Константин Волков, Дмитрий Моня, Петр Коукал, Александр Романов и Олег Губин.
Контракты Лисутина, Андерсена, Щитова, Волкова, Губина, Коукала, Мони и Романова были рассчитаны до 30 апреля 2017 года. Соглашение с защитником Валерием Васильевым, чей контракт действовал до 30 апреля 2018 года, будет расторгнуто.
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