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Воробьёв: Захаркин сказал, чтобы мы не опускали рук и вытаскивали серию

28 февраля 2017, вторник. 21:19. Хоккей
Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв прокомментировал поражение от «Ак Барса» в четвёртом матче первого раунда плей-офф (1:2, 1-3 в серии).

«Была равная игра. Много сил отдали и мы, и они. Наверное, когда мы сравняли счёт, эмоции нас перехлестнули, и где-то мы не удержали соперника. Видимо, в большинстве нужно придумывать что-то новое, соперник нас хорошо разобрал. В звене с Умарком и Капризовым хорошо играется, они мастера. С ними всегда приятно играть. Они всегда отдадут. У команды было мало моментов, потому что не лезли на ворота и не выполнили установки тренеров.

Какая разница, где играть. Будем настраиваться ещё больше, чтобы вытащить серию. Главный тренер (Игорь Захаркин. — Прим. „Чемпионата“.) после матча говорил, чтобы никто не опускал рук и чтобы в оставшихся играх серии мы отдавали все силы, вытаскивали серию. Будем больше обращать внимание на слова тренеров, выполнять план на игру и постараемся больше создавать, чтобы реализация была лучше», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.


Видео доступно в официальном аккаунте клуба на YouTube.
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Михаил Воробьёв
Новости. Хоккей
28 февраля 2017, вторник
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