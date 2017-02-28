Воробьёв: Захаркин сказал, чтобы мы не опускали рук и вытаскивали серию

Нападающий «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение от «Ак Барса» в четвёртом матче первого раунда плей-офф (1:2, 1-3 в серии).«Была равная игра. Много сил отдали и мы, и они. Наверное, когда мы сравняли счёт, эмоции нас перехлестнули, и где-то мы не удержали соперника. Видимо, в большинстве нужно придумывать что-то новое, соперник нас хорошо разобрал. В звене с Умарком и Капризовым хорошо играется, они мастера. С ними всегда приятно играть. Они всегда отдадут. У команды было мало моментов, потому что не лезли на ворота и не выполнили установки тренеров.Какая разница, где играть. Будем настраиваться ещё больше, чтобы вытащить серию. Главный тренер () после матча говорил, чтобы никто не опускал рук и чтобы в оставшихся играх серии мы отдавали все силы, вытаскивали серию. Будем больше обращать внимание на слова тренеров, выполнять план на игру и постараемся больше создавать, чтобы реализация была лучше», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.