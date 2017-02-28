Бойд: «Барыс» не бросал и создавал мало моментов, за что и поплатился

Нападающий «Барыса»поделился впечатлениями от четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Трактором» (1:2 ОТ, 2-2 в серии).«В целом мы играли сегодня не очень хорошо — не реализовали большинство, не бросали и не создавали достаточно моментов, за это и поплатились. В следующем матче играть нужно намного лучше, чем сегодня. Было бы здорово создать больше моментов и забить сразу же. Кто-то выключался из игры, ничего не работало. Возможно, нужно лучше готовиться к игре.Команды играли менее жёстко? Это хоккей в плей-офф — меньше столкновений, но по-прежнему силовой хоккей, хотя в прошлой игре играли жёстче. В этом отрезке постарались сделать шаг вперёд и вывести игру на новый уровень.В Челябинске будет очень важный пятый матч в серии, нам необходимо выиграть и привезти преимущество в серии домой. Предстоит много работы, должны сыграть намного лучше, чем сегодня, выходить и быть готовыми к тяжёлым 60 минутам», — цитирует Бойда Sports.kz.