Карпов: в серии с «Торпедо» никто не хочет уступать, отсюда такая упорная борьба

Нападающий московского «Динамо»поделился ожиданиями от пятого матча серии первого раунда плей-офф с «Торпедо» (3-1).«Как и ожидалось, серия оказалась непростой. Я думаю, что ни один игрок не может сказать, что ждал лёгких игр. Это плей-офф, и каждый матч принципиальный и решающий. И о том, что наша серия будет, пожалуй, самой интересной на Западе, в один голос говорят все хоккейные эксперты. Очевидно, что обе команды хорошо готовы и никто не хочет уступать. Вот и получается такая упорная и бескомпромиссная борьба в каждой игре.Дополнительное время во всех уже состоявшихся матчах подтверждает то, что обе команды имеют максимальную мотивацию и готовность выкладываться по полной. Никто не хочет уступать и бьётся до последнего мгновения.Что я жду от пятого матча? Прогнозы — дело неблагодарное. Завтрашний матч может стать решающим, а это значит, что у нижегородцев уже не осталось права на ошибку. Любая ошибка может стать фатальной и решить исход всей серии. Нам нужно выходить и побеждать! Нужно навязывать сопернику свой хоккей и не давать ни малейшего шанса. Надеюсь, что всё у нас получится», — цитирует Карпова пресс-служба клуба.