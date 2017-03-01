Дубль Симмондса и «сухарь» Мэйсона позволили «Филадельфии» разгромить «Колорадо»

«Филадельфия Флайерз» разгромил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Дубль на свой счёт записал Уэйн Симмондс, который отличился на 5-й и 9-й минутах. Ещё по голу забили Якуб Ворачек (11) и Джордан Уил (28). Голкипер «Флайерз» Стив Мэйсон отразил 32 броска по своим воротам, оформив «сухарь».
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 20 минут. Нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко отыграл 16 минут, защитник Фёдор Тютин — 20 минут.