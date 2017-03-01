Дубль Симмондса и «сухарь» Мэйсона позволили «Филадельфии» разгромить «Колорадо»

«Филадельфия Флайерз» разгромил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.Дубль на свой счёт записал, который отличился на 5-й и 9-й минутах. Ещё по голу забили Якуб Ворачек (11) и Джордан Уил (28). Голкипер «Флайерз»отразил 32 броска по своим воротам, оформив «сухарь».Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 20 минут. Нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко отыграл 16 минут, защитник Фёдор Тютин — 20 минут.