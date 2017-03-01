«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Кузнецов набрал 2 очка, Орлов — 1

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Брэди Шей на 6-й минуте вывел «Рейнджерс» вперёд. На 28-й минуте Маркус Юханссон счёт сравнял. Гол Бретта Коннолли (37-я минута) позволил вырваться вперёд уже «Вашингтону». На 42-й минуте Юханссон оформил дубль, а точку в матче поставил Никлас Бекстрём (58).
Нападающий «столичных» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами, на счету защитника Дмитрия Орлова — один голевой пас. Александр Овечкин провёл на льду 17 минут.