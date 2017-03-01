«Нэшвилл» в ОТ вырвал победу у «Баффало», уступая со счётом 2:4 к 52-й минуте

«Нэшвилл Предаторз» одержал волевую победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата. Встреча прошла в «КиБэнк-центре» в Баффало и завершилась со счётом 5:4 ОТ в пользу гостей.По ходу матча «Баффало» дважды вёл в счёте с разницей в две шайбы. Брайан Джионта (16-я минута) и Кайл Окпосо (18) забросили первые две шайбы в матче, однако гости ответили голами Майка Фишера (19) и Колина Уилсона (23). Эвандер Кейн (26) и Джейк Маккейб (41) сделали счёт 4:2 в пользу «Сэйбрз», однако «Предаторз» сумели отыграться благодаря точным броскам Райана Джохансена (52) и Филипа Форсберга (58). Победу «Нэшвиллу» в овертайме принёс Форсберг, оформивший дубль на 63-й минуте.