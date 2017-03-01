Бобровский: дуэль с Прайсом – удовольствие и интерес для меня

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал итоги матча с «Монреаль Канадиенс», в котором его команда потерпела поражение (0:1 ОТ).«Дуэль с Прайсом – это очень интересно. Кэри – один из лучших вратарей в мире, и я с большим удовольствием и интересом играл против него сегодня. Что касается гола Гальченюка, то я не видел шайбу, мне закрыли обзор. Я сел на щитки, но выручить не удалось – услышал только свисток и звук шайбы, влетающей в ворота. Сегодня мы действовали неплохо, боролись с полной отдачей, сражались в обороне.Как нам удалось прибавить в последних матчах? Я не знаю. После поражений всегда хочется реабилитироваться и показать свой лучший хоккей. Нам нужны очки, нужны победы», — передаёт слова Бобровского официальный сайт клуба.