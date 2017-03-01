Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бобровский: дуэль с Прайсом – удовольствие и интерес для меня

1 марта 2017, среда. 08:26. Хоккей
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал итоги матча с «Монреаль Канадиенс», в котором его команда потерпела поражение (0:1 ОТ).

«Дуэль с Прайсом – это очень интересно. Кэри – один из лучших вратарей в мире, и я с большим удовольствием и интересом играл против него сегодня. Что касается гола Гальченюка, то я не видел шайбу, мне закрыли обзор. Я сел на щитки, но выручить не удалось – услышал только свисток и звук шайбы, влетающей в ворота. Сегодня мы действовали неплохо, боролись с полной отдачей, сражались в обороне.

Как нам удалось прибавить в последних матчах? Я не знаю. После поражений всегда хочется реабилитироваться и показать свой лучший хоккей. Нам нужны очки, нужны победы», — передаёт слова Бобровского официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт "Коламбус Блю Джекетс" Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Кэри Прайс Сергей Бобровский НХЛ
Новости. Хоккей
1 марта 2017, среда
08:26 Бобровский: дуэль с Прайсом – удовольствие и интерес для меня
08:21 Бурмистров получил травму в матче с «Бостоном» и покинул площадку на носилках
07:58 «Калгари» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес», одержав 5-ю победу подряд
07:07 Шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» обыграть «Даллас»
06:52 «Виннипег» отыгрался со счёта 2:5, но всё же уступил «Миннесоте»
06:44 «Эдмонтон» добыл волевую победу над «Сент-Луисом»
06:36 29 сейвов Бобровского не спасли «Коламбус» от проигрыша «Монреалю»
06:26 «Флорида» обыграла «Каролину», Ягр забил гол, Барков реализовал победный буллит
05:58 «Нэшвилл» в ОТ вырвал победу у «Баффало», уступая со счётом 2:4 к 52-й минуте
05:55 «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Кузнецов набрал 2 очка, Орлов — 1
05:43 Дубль Симмондса и «сухарь» Мэйсона позволили «Филадельфии» разгромить «Колорадо»
05:40 «Бостон» обыграл «Аризону» с Бурмистровым
00:58 Марио Лемье покатался на коньках с юной болельщицей «Питтсбурга», поборовшей рак
00:46 Шульц: Гончар научил меня маленьким деталям, о которых я раньше не задумывался
00:30 Токранов: «Ак Барс» пропустил за 44 секунды до конца матча, забил за 7 — шикарно
28 февраля 2017, вторник
23:57 Новотны: обе команды играли здорово, но «Трактор» больше заслуживал победы
23:39 Результаты матчей плей-офф ВХЛ
23:12 «Рейнджерс» отправили Павла Бучневича в АХЛ
22:49 Карпов: в серии с «Торпедо» никто не хочет уступать, отсюда такая упорная борьба
22:28 Бойд: «Барыс» не бросал и создавал мало моментов, за что и поплатился
22:03 «Снежные Барсы» одолели «Мамонтов Югры», «Ладья» справилась с «Ирбисом»
21:43 Нападающий «Каролины» Стольберг перешёл в «Оттаву»
21:35 Доус: знали, что серия будет долгой, готовимся дать бой «Трактору» на выезде
21:28 «Детройт» обменял защитника Брендана Смита в «Рейнджерс»
21:20 Билялетдинов: хит Захарчука был правильным, а удар Гончарова — подлость
21:19 Воробьёв: Захаркин сказал, чтобы мы не опускали рук и вытаскивали серию
21:01 Андерсен, Коукал, Губин, Моня, Щитов и другие хоккеисты покидают «Автомобилист»
21:00 Захаркин: всегда есть место подвигу, «Салават» попробует сотворить чудо
20:44 Умарк: четвёртая игра с «Ак Барсом» была упорной, даже, наверное, скучной
20:40 Занковец: в конце матча «Барысу» не хватило быстроты, чтобы реализовать моменты
20:36 Памяти Владимира Петрова. Фотообзор карьеры и жизни великого хоккеиста
20:30 Гатиятулин: не скажу, что «Трактор» играет грубо, просто в плей-офф жёсткая игра
20:09 «Питтсбург» выставил на драфт отказов нападающего Эрика Фера
20:07 Яруллин: «Ак Барс» гнёт свою линию до последней секунды, всевышний нам помогает
19:57 Свитов: «Салават» сравнял счёт и расслабился, и мы дожали соперника
19:46 «Салават» отыгрался на 60-й минуте, но уступил «Ак Барсу», счёт в серии — 1-3
19:38 Гол Петрова в ОТ помог «Трактору» одолеть «Барыс» и сравнять счёт в серии
19:25 «Чикаго» согласовал условия новых однолетних контрактов с Розсивалом и Туту
18:58 Первухин: Петров как глава ФХР в тяжёлые годы поддерживал наш хоккей на плаву
18:40 Элерс: «Виннипег» нашёл нужный ритм, надеюсь, пауза не повредит нам
18:15 Путин: Владимир Петров — это гордость и слава отечественного спорта
18:14 Форварды «Динамо» Мн Палушай и Петтерссон пропустят пятый матч с «Локомотивом»
17:46 Шаттенкирк: спасибо «Сент-Луису» за семь потрясающих лет, я их никогда не забуду
17:37 Сечин: уход Петрова — невосполнимая потеря для российского спорта и всей страны
17:29 Форвард «Торпедо» Даугавиньш пропустит остаток серии с «Динамо» из-за перелома
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В какой из серий плей-офф КХЛ будет сыграно семь матчей?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+