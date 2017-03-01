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Генменеджер «Сент-Луиса»: мы делаем ставку на новых лидеров

1 марта 2017, среда. 09:00. Хоккей
Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал обмен защитника Кевина Шаттенкирка в «Вашингтон».

«Я позвонил Кевину в понедельник вечером, и мы с ним хорошо поговорили минут 15. Если ты попадаешь в плей-офф, то у тебя есть шанс победить. Мы видели, как это получается у других команд. Но мы не в той же ситуации, что год назад. Мы не входим в пять лучших команд лиги. Но это не значит, что мы отказываемся от борьбы в этом сезоне.

Если бы мы были на 1-2-м месте, как «Миннесота» или «Чикаго», я бы подумал, что игроки заслужили право играть дальше тем же составом в борьбе за Кубок Стэнли. Все говорят, что «Миннесота» и «Чикаго» – претенденты на победу. Год назад все называли «Сент-Луис» одним из фаворитов. А сейчас мы тёмные лошадки, но и такие команды иногда становятся чемпионами.

Мы уже говорили прошлым летом, что делаем ставку на новых лидеров. Нам нужно, чтобы Парайко и Шварц вышли на топ-уровень. Пьетранжело – уже наш ведущий игрок. До этого в нашей команде была группа лидеров в возрасте 30 лет и старше, сейчас команда продолжает обновляться.

Ты строишь команду, потом смотришь на состав и начинаешь его перестраивать. Есть две команды, которым не пришлось делать ребилд: «Чикаго» и «Питтсбург». Это не самое приятное чувство, но нам нужно обновлять состав, а для этого приходится принимать непростые решения, хоть это и нелегко», – сообщил генменеджер «Сент-Луиса».
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Сент-Луис Блюз
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