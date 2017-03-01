Куликов: стараюсь не думать о возможном обмене

Защитник «Баффало Сэйбрз» Дмитрий Куликов прокомментировал слухи о своём возможном обмене.
«Я слышал об этих слухах, но стараюсь не думать о них, потому что это отвлекает от хоккея. Как я говорил раньше, посмотрим, что будет. Подождём до лета, и там поговорим», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Куликов провёл 36 матчей, набрал 2 (1+1) очка с показателем полезности «-16». Летом 2016 года игрока обменяли из «Флориды Пантерз» в «Баффало Сэйбрз». Его зарплата в этом сезоне составляет 4,33 млн долларов.