Шаттенкирк: совершенно не держал в голове «Вашингтон» как один из вариантов

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»рассказал о своих ожиданиях от новой команды. Хоккеиста обменяли из «Сент-Луис Блюз».«Для меня «Вашингтон» появился ниоткуда. Совершенно не держал в голове этот клуб как один из вариантов. Не хочу оказывать на себя слишком большое давление. Хочу просто быть уверенным в том, что наилучшим образом делаю то, что умею, используя сильнейшие стороны своей игры.Это то, ради чего меня сюда позвали. Меня не приглашали для того, чтобы я здесь всех спасал. Они и без меня были в этом сезоне лучшей командой НХЛ и являются ею прямо сейчас, так что мне нужно просто делать то, что я умею лучше всего», – сказал хоккеист.