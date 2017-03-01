Генменеджер «Детройта»: думаю, совершим ещё пару обменов

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз»прокомментировал обмен защитника Брендана Смита в «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфт-пики.«Я прямо сказал, что в последние годы у нас было мало возможностей на драфте. Этот год складывается для нас неудачно, мы занимаем последнее место на Востоке. Если у нас появлялся шанс совершить сделку и получить больше выборов на драфте, мы шли на это. Все знали об этом. Поэтому переговоры затянулись до вторника. Мы обсуждали разные аспекты. Я говорил с «Рейнджерс» в понедельник. Были и другие варианты, но мы заключили эту сделку.Год получился тяжёлым. Мы отстаем от зоны плей-офф на 10 очков. В среду наступает дедлайн. Я должен с максимальной пользой использовать наши ресурсы. Думаю, что мы совершим ещё пару обменов. Я полагаю, что у нас есть несколько игроков, которые представляют интерес для других команд. Посмотрим, что получится», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.