Генменеджер «Сент-Луиса»: не хочу говорить о Соботке. Этот корабль уплыл

«Я не хочу говорить о Соботке. Этот корабль уплыл. Как только он сойдёт на нашу землю, тогда и будем говорить о нём снова», — передаёт слова Армстронга корреспондент St. Louis Post-Dispatch Джереми Рутерфорд.
Ранее о возможности возвращения Соботки стан «музыкантов» сообщил инсайдер телеканала TSN Боб Маккензи, отметив при этом, что «Сент-Луис» вполне может и обменять права на чеха перед приближающимся дедлайном.
Соботка выступал за «Сент-Луис» четыре сезона, а в чемпионате-2014/15 принял приглашение омского «Авангарда», в составе которого в настоящий момент играет в первом раунде плей-офф КХЛ с «Адмиралом» (счёт серии 2-2).