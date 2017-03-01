«Даллас» обменял защитника Одуйю в «Чикаго»

Защитник «Даллас Старз»вернулся в «Чикаго Блэкхоукс». «Старз» обменяли 35-летнего шведа на форварда «Блэкхокс» Марка Макнилла и условный выбор в 4-м раунде драфта-2018, при этом «Даллас» удержит 50% зарплаты Одуи.В составе «Чикаго» Одуйя дважды выиграл Кубок Стэнли (2013, 2015) и два года назад на правах свободного агента перешел в «Даллас», подписав двухлетний контракт на 7,5 млн долларов. В 37 матчах текущего сезона на счету защитника 7 (1+6) очков.Макнилл был выбран «Чикаго» на драфте-2011 под 18-м номером. В НХЛ 24-летний канадец провёл лишь одну игру. В 58 матчах текущего сезона в АХЛ он набрал 28 (6+22) очков.