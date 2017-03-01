«Монреаль» обменял форварда Деарнэ в «Эдмонтон» на защитника Дэвидсона

«Монреаль Канадиенс» обменял форвардав «Эдмонтон Ойлерз» на защитника. Об этом сообщает официальный сайт клуба. По данным инсайдера TSN Пьера Лебрюна, «Канадиенс» удержат 20% зарплаты игрока.30-летний Деарнэ в текущем сезоне провёл 31 матч и набрал 10 (4+6) очков. Срок его контракта с кэпхитом 3,5 млн долларов истекает летом.25-летний Дэвидсон набрал 1 (0+1) очко в 28 матчах при показателе полезности «+1». Его контракт с кэпхитом 1,425 млн долларов действует до конца следующего сезона.