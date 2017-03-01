Овечкин: хватит разговоров, пора начать что-то делать

Форвард «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал переход в команду защитника«Я общался с Владимиром Тарасенко, и он сказал мне: «Тебе понравится играть с ним. Это отличный игрок и прекрасный человек».Все понимают, что мы должны «выстрелить». Очевидно, что у нас сплочённая команда, но такое усиление придаёт веры. Это значит, что руководство считает, что мы можем это сделать. Это хороший знак. Каждый сезон мы говорим: «Это наш год». Хватит разговоров, пора начать что-то делать», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.