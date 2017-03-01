Нилл: Одуйе дана возможность сыграть в плей-офф, «Далласу» – кое-что получить

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал обмен защитника Джонни Одуйи в «Чикаго Блэкхоукс».«Джонни становился неограниченно свободным агентом, и в нашей ситуации важно получить наибольшее число активов. Он превосходно бился за команду в те полтора года, что провёл в «Далласе». «Чикаго» будет играть в плей-офф, это возможность для него сыграть там, а для нас – коё-что получить.Сейчас у него всё в порядке со здоровьем. Если бы он не оказался сегодня на рынке, то вышел бы на лёд. Что касается Макнилла, то смена обстановки может влиять на игроков положительно. Это отличный шанс для него, он добавит нашему составу глубины», – сказал Нилл.