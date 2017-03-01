НХЛ: Дубник – главный претендент на приз лучшему вратарю по итогам 3/4 сезона

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему вратарю («Везина Трофи») по итогам трёх четвертей сезона. В голосовании участвовали 13 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).Лидирует голкипер «Миннесоты» Деван Дубник (64 очка), второе место у Брэйдена Холтби («Вашингтон», 49 очков), третье – у Сергея Бобровского («Коламбус», 39 очков).Также в топ-6 вошли Кэри Прайс («Монреаль», 9 очков), Петер Будай («Тампа», 7 очков) и Джон Гибсон («Анахайм», 7 очков).