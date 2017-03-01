НХЛ: Будро – главный претендент на приз лучшему тренеру по итогам 3/4 сезона

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему тренеру («Джек Адамс Авард») по итогам трёх четвертей сезона. В голосовании участвовали 13 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).
Лидирует главный тренер «Миннесоты Брюс Будро (55 очков), второе место у Джона Тортореллы («Коламбус», 46), третье – у Майка Бэбкока («Торонто», 21). Также в топ-5 вошли Тодд Маклеллан («Эдмонтон», 18) и Ги Буше («Оттава», 16).