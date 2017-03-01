Симмондса «лишили» хет-трика в момент празднования болельщиками

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:0).27-летний игрок мог сделать хет-трик, но третий его гол был переписан на Якуба Ворачека уже после того, как болельщики начали бросать на лёд кепки. Примечательно, что всё это происходило в первом периоде.Два года назад в одном из матчей «Филадельфии» произошла аналогичная история, хет-трика тогда «лишился» Брэйден Шенн, чей третий гол записали на Симмондса.