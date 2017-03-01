Генменеджер «Оттавы»: я считал необходимым получить Бэрроуза

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал приход в команду форвардов«Я как бы говорю игрокам: «Побеждайте». Пока наши хоккеисты хорошо справляются со своей работой. Их надо похвалить за то, что они командные интересы ставят выше личных. Успешно работают и тренеры. Мы выстроили определённую систему.Я очень рад, что с согласия мистера Мелника мы смогли совершить эти сделки. Я считал необходимым получить Алекса Бэрроуза. Хорошо, когда владелец поддерживает тебя. Хоккеисты также видят, что мистер Мельник поддерживает их. Я надеюсь, что мы сможем навести шороху в плей-офф, но пока давайте начнём с того, что попадём туда.Ги Буше очень доволен. Вот его слова: «Пьер, ты сделал состав глубже, у нас появилась конкуренция среди нападающих». Я рад, что ему есть с чем работать. Даже если у нас будут травмы, нам должно хватить ресурсов, чтобы попасть в плей-офф. И я не буду считать травмы оправданием неудачи.Ещё обмены? Я буду работать до последней минуты, но не удивляйтесь, если ничего не произойдёт», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.