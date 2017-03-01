Гуськов: «Салават» дарит подарки «Ак Барсу», проблема в игровой дисциплине

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о шансах «Салавата Юлаева» отыграться в серии с «Ак Барсом». На данный момент счёт в серии 3:1 в пользу команды из Казани.
«Вполне возможно «Ак Барс» в пятом матче победит и оформит выход в следующий раунд. «Салават» сам отдаёт игры сопернику. Здесь стоит говорить о дисциплине. Когда ты пропускаешь в двух матчах на последних секундах, в не проходных играх, а в плей-офф, то стоит задуматься, кто и как выполняет свои функции на льду.
Уфимцы дарят подарки «Ак Барсу». Отлично играли весь матч, сравняли счёт и просто-напросто отдали игру, которую могли вытащить. Если «Салават Юлаев» не будет делать такие подарки, то шансы вытащить серию у них есть», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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