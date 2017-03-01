Ерёменко, Накладал и Мозякин — лучшие игроки февраля в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков февраля.Из числа вратарей отмечен голкипер московского «Динамо». Хоккеист вместе с командой одержал победы в 6 из 7 матчей. Вратарь отразил 95,24% бросков при коэффициенте надёжности 1,42.Лучшим защитником признаниз «Локомотива». Хоккеист в 8 матчах одержал вместе с командой 6 побед. Защитник не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3». Хоккеист набрал 6 (4+2) очков.Лучшим нападающим названиз магнитогорского «Металлурга». Хоккеист записал на свой счёт 9 (7+2) очков в 8 матчах. Нападающий стал первым в истории игроком, набравшим 1000 очков в чемпионатах России.