Бадюков: у «Динамо» хорошие шансы закончить серию, у «Торпедо» есть потери

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о том, смогут ли московское «Динамо» и «Локомотив» закончить свои серии в пятых матчах.«Динамо» сегодня победит, не знаю, будет ли овертайм и в этот раз. Но у «Торпедо» есть серьёзная потеря в нападении — в этом сезоне больше не сыграет Даугавиньш. У московского «Динамо» больше шансов победить дома, а, учитывая, что в серии счёт 3-1, то и закончить бело-голубые могут в этот вечер.Маловероятно, что минское «Динамо» сможет с 0-3 отыграться, вряд ли «Локомотив» дома позволит сопернику победить. Ярославцы сыграют собранно, по тем скоростям, которые они показывали, видно, что команда может прибавить. Минск же просто начал использовать моменты, за счёт этого и выиграл один матч», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.