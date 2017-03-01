Генменеджер «Ванкувера»: Голдобин готов сделать следующий шаг в НХЛ

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс»высказался насчёт нападающего Николая Голдобина. Клуб выменял хоккеиста у «Сан-Хосе Шаркс».«Голдобин бросает с левой руки и играет с правой стороны. Он умеет защищать шайбу, здорово действует в близости от ворот. У этого парня хорошее видение площадки. Он всегда был забивалой.Первые звенья «Сан-Хосе» настолько хороши, что Голдобин, возможно, просто не получил там шанса. Но я полагаю, он готов сделать следующий шаг в НХЛ. Думаю, болельщики «Ванкувера» будут в восторге от этого игрока», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.