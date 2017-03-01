Гросс остаётся в «Автомобилисте» в должности спортивного директора

Директор «Автомобилиста»сообщил, что генеральный менеджеростанется в команде ещё на два года в качестве спортивного директора. Он подчеркнул, что в клубе упразднена должность генерального менеджера.«Олег Гросс остаётся в нашем клубе в должности спортивного директора. Мы подписали с ним контракт ещё на два года. Год этой работы показал, что мы находим общий язык. Должность генерального менеджера упразднена, теперь это спортивный директор», — передаёт слова функционера ТАСС.