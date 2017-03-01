Ягр: нужно понять, что нельзя играть только 20 минут

Нападающий «Флориды»подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз» (3:2 Б).«Я чувствовал, что мы в первом периоде играли очень хорошо и почему-то подумали, что все закончилось после первых 20 минут. Мы просто дали толчок сопернику. Он начал играть всё лучше и лучше, начал забрасывать шайбы. В итоге, мне кажется, нам просто повезло, что набрали очки. Нужно понять, что нельзя играть только 20 минут», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.