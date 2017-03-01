Николишин: пропускать в конце матча — это морально деморализует

Бронзовый призёр Олимпийских игрподелился мнением о шансах «Салавата Юлаева» отыграться в серии с «Ак Барсом». На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу команды из Казани.«Пропускать голы на последних минутах — это кощунство, это морально деморализует любую команду. Здесь нужно смотреть в корень и анализировать, почему так происходит. Психологический какой-то надлом идёт. Есть выражение «играть от свистка до свистка все 60 минут». У «Салавата» этого не происходит, а почему — это внутренняя кухня команды. Эта ситуация психологически давит и убивает. Смогут ли уфимцы выбраться из этой ситуации, зависит только от них», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.