Кожевников: «Динамо» М побеждало «Торпедо» благодаря более надёжному вратарю

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о том, смогут ли московское «Динамо» и «Локомотив» закончить свои серии в пятых матчах.«Сражение в обоих матчах будет точно, а кто выиграет — сложно сказать. «Торпедо» и минскому «Динамо» деваться некуда, проиграют — вылетают. Московскому «Динамо» удавалось побеждать в овертаймах нижегородцев за счёт того, что у них вратарь получше. Минскому «Динамо» будет очень сложно отыграться с 0:3, надо тогда действовать без ошибок, а в это мне мало верится.Если «Локомотив» и «Динамо» М сегодня выигрывают, то в следующем раунде встретятся с ЦСКА и СКА соответственно. Ярославцы сейчас хорошо готовы, но поражение всё равно есть одно. В любом случае фавориты в этом раунде — «армейские» клубы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.