Падакин: травмы и психологическое состояние подвели ХК «Сочи»

Нападающий ХК «Сочи»подвёл итоги сезона. Южная команда не попала в плей-офф.«Нам не хватило буквально пары побед для того, чтобы попасть в плей-офф. Конечно, очень обидно, ведь мы были близки к цели вплоть до предпоследней игры. Очень хорошо начали чемпионат, но затем травмы и психологическое состояние подвели нас. Проигрывали очень много матчей, были не готовы… Ближе к Новому году реабилитировались, начали играть так, как можем, но, опять же, грубые ошибки нам помешали. Хоккей есть хоккей, надо смириться с этим и готовиться к следующему сезону.У нас в команде очень много хороших игроков, у которых я многому научился. Плюс тренерский штаб помог мне быстрее адаптироваться, за что я им очень благодарен. В концовке «регулярки» мне стали больше доверять, и я начал играть в бригаде большинства и меньшинства. Этот чемпионат был для меня хорошим, мне удалось вынести из него определённые уроки, но надо прогрессировать с каждым днем и за время отпуска наилучшим образом подготовиться к следующему сезону, который, надеюсь, будет ещё лучше.Главная цель была одна — закрепиться в КХЛ. Думаю, что я её выполнил. Мне удалось провести достаточно много матчей, в которых я зарабатывал очки и пытался помочь своей команде. Так что в этом плане моя цель выполнена, но, как и любому игроку, мне всегда хочется быть ещё лучше. Буду смотреть на те ошибки, которые допускал в этом чемпионате, и стремиться исправить их уже в это межсезонье.В КХЛ не бывает слабых команд. Все хоккеисты — профессионалы, которые выходят с настроем выиграть каждую встречу. Конечно, иногда нам не везло и мы уступали тем, кто находится ниже нас в турнирной таблице. В то же время мы обыгрывали тех, кто в своё время завоёвывал кубок Гагарина. Всё идёт от головы, а также настроя на игру и характера. Нужно отдать должное нашей команде за то, что мы весь сезон бились, до последнего пытаясь зацепиться за плей-офф. Даже тогда, когда у нас был полный лазарет. Это большой плюс для нашей команды и для подготовки к следующему сезону.